Brandenburger BSW-Chef Crumbach rechnet mit Abschluss der Koalitionsverhandlungen noch in dieser Woche

In Brandenburg werden die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und BSW in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach abgeschlossen sein.

Das hat der Brandenburger BSW-Landesvorsitzende Robert Crumbach in Aussicht gestellt. Crumbach sagte am Montag im rbb24 Inforadio: "Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben heute nochmal eine Verhandlungsrunde und werden schauen, ob wir noch eine brauchen. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir diese Woche fertig werden können."

Über die Verteilung der Ministerien haben SPD und BSW laut Crumbach noch nicht gesprochen. Über die Medien würden "wilde Pläne kolportiert". Man müsse allerdings in der neuen Landesregierung mehr gestalten. Und dazu gehöre, dass das BSW "eines der wichtigen, der mächtigen Ministerin übernimmt", so Crumbach. Welches das konkret sein wird, sei Teil der Gespräche mit der SPD. Er selbst brauche nicht unbedingt ein Ministeramt: "Ich bin als Fraktionsvorsitzender meiner Fraktion im Landtag eigentlich sehr glücklich", betonte Crumbach. Es könne aber sein, dass er in die Regierung eintrete: "Das werden wir sehen. Ich habe da keine Präferenzen. Mir geht es darum, die Arbeit gut zu machen."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)