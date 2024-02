SSW: Gesundheitsministerium zum Ortstermin ins Freibad Weiche eingeladen

Der SSW-Landtagsabgeordnete Christian Dirschauer hat am Freitag in einem Brief an Gesundheitsministerin von der Decken am 29. Februar zu einem Ortstermin im Freibad Weiche eingeladen.

In einem Briefwechsel aus Dezember und Januar zwischen Dirschauer und der Ministerin, hat sich der Flensburger Abgeordnete in Absprache mit dem Trägerverein des Freibades für einen direkten Dialog stark gemacht, um doch noch einen Weiterbetrieb des Freibades zu sichern. Nunmehr hat Dirschauer am Donnerstag d. 29. Februar 2024 das Ministerium eingeladen, sich vor Ort mit dem Trägerverein, der Stadtverwaltung und dem Stadtteilforum „Gesunder Stadtteil Weiche" sowie der Flensburger Landtagsabgeordneten Uta Wentzel ein Bild über die Situation zu machen. Dazu sagt Christian Dirschauer: „Ich freue mich über die grundsätzliche Bereitschaft des Gesundheitsministeriums, nach Weiche zu kommen. Ich hatte das Ministerium bereits in einem Brief im Dezember auf die negativen Folgen einer Schließung des Freibades hingewiesen. Da die Stadt ihre Entscheidung zur Schließung des Freibades auch von der Haltung des Ministeriums abhängig gemacht hat, ist es zwingend erforderlich, hier einen direkten Dialog aller Beteiligten zu gestalten. Ich hoffe, dass wir so einer gemeinsamen Lösung für einen etwaigen Weiterbetrieb näher kommen. Zumal der Trägerverein ein neues Gutachten in Auftrag gegeben hat, das zu einer anderen Einschätzung über die Möglichkeit eines Weiterbetriebes des Freibades führen sollte."