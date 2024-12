Merz empört über Musks AfD-Wahlaufruf

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat empört auf die AfD-Wahlempfehlung des Tech-Milliardärs Elon Musk reagiert. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Geschichte der westlichen Demokratien einen vergleichbaren Fall der Einmischung in den Wahlkampf eines befreundeten Landes gegeben hat", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Der Wahlaufruf von Elon Musk ist übergriffig und anmaßend." Musk müsse bei der Abfassung seines Namensbeitrags - er wurde in der "Welt am Sonntag" veröffentlicht - auch einige Dinge übersehen haben, fügte Merz hinzu. So hätte es mit der AfD den Bau seines Tesla-Werkes in Brandenburg nie gegeben, "denn es war die AfD, aus der der heftigste Widerstand gegen dieses Werk kam".



Der CDU-Chef verwies darauf, dass die AfD den Austritt aus der EU befürworte, was der deutschen Wirtschaft - "nicht nur der Automobilindustrie" - massiv schaden würde. Merz: "Diese Zusammenhänge könnte man auch relativ leicht erkennen, vorausgesetzt, man informiert sich nicht allein über die eigenen Social-Media-Kanäle."

Quelle: dts Nachrichtenagentur