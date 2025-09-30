Koalitionskritik an Innenminister Dobrindt (CSU) – Forderung nach klarer Strategie

SPD und Grüne werfen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor, die Drohnenabwehr nicht entschlossen genug zu organisieren, meldet die dts Nachrichtenagentur. ZDFheute dokumentierte jüngst Dobrindts Linie, WELT berichtete über die politische Auseinandersetzung.

Die Kritiker verlangen bundesweite Standards, gemeinsame Übungen und ein abgestimmtes Beschaffungsprogramm für Polizei und spezialisierte Einheiten. Sie verweisen auf Überflüge an Flughäfen, Großereignissen und kritischer Infrastruktur. Dobrindt hebt dagegen an, dass die Bedrohungslage ernst genommen werde und weitere Schritte vorbereitet seien.

Sicherheitsexperten halten klare Eingriffsregeln und Technikmix aus Detektion, Störung und Übernahme für zentral. Der Bund soll Koordinierung und Finanzierung an sich ziehen, damit Länder gleichmäßig handlungsfähig sind.

Quelle: ExtremNews



