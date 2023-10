Steffen John (AfD): Asyl-Flut: Was wir tun müssen

Die deutsche Ostgrenze brennt – die illegale Migration erreicht immer neue Höchststände. Der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen John kommt aus einem der hauptbetroffenen Wahlkreise.

Er will seine Partei bei der Brandenburger Landtagswahl 2024 in die Regierung führen. „Aber niemals als Juniorpartner der CDU“, so sein Versprechen. COMPACT-Chefredakteur hat sich mit John unterhalten.

Das Interview sehen Sie in dem Video unten:

Das rechte Buch zur rechten Zeit: Mit seinem Manifest „Politik von rechts“ zeigt AfD-Vordenker Maximilian Krah, dass seine Partei zu allen wesentlichen Politikfeldern Position beziehen und eine Alternative bieten kann: Identität, Staat, Zeitenwende, Wirtschaft, Volk, Zukunft, Politik – Krahs Werk ist ein selbstbewusster Entwurf und eine Ansage: Der Meinungskorridor ist zu eng. Es ist an der Zeit, ihn zu erweitern! Hier bestellen.





Quelle: COMPACT-TV