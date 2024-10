Die Senioren-Union fordert mehr Fokus auf ältere Menschen im Osten. Es seien besonders sie, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen hätten, da müsse die Politik stärker ansetzen, sagte Senionre-Union-Chef Fred-Holger Ludwig.

"Die Senioren sind das Rückgrat der CDU in den neuen Bundesländern." Ludwig unterstrich, dass die Zahl der AfD-Wähler unter den Senioren geringer sei als im Durchschnitt. Das zeige, dass die älteren Mitbürger "weiterhin fest zu den Werten der Demokratie und der Union stehen".



Die Politik müsse sich verstärkt den sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen widmen, mit denen gerade ältere Menschen in Ostdeutschland konfrontiert seien. Nur durch ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse könne man die Basis der CDU stärken und radikalen Kräften den Wind aus den Segeln nehmen, so der Chef der Senioren-Union.

Quelle: dts Nachrichtenagentur