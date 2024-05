Lindner blockiert Rentenpaket der Ampel-Regierung

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) macht offenbar einen Rückzieher beim bereits ausgehandelten Rentenpaket der Bundesregierung. Der Minister blockiere die für Mittwoch angesetzte Verabschiedung im Bundeskabinett, berichtet die "Bild". Demnach steht das Thema nach Widerspruch durch die FDP nicht auf der Kabinettsliste.

Die FDP-Absage sei für den Rest der Regierung "völlig überraschend" gekommen, zitiert "Bild" Regierungsinsider. Bereits einmal hatte die Regierung das Rentenpaket mit Rücksicht auf Lindner verschoben. Eigentlich sollte es am 24. April verabschiedet werden. Offiziell wurde die Abstimmung auf den 8. Mai vertagt, weil Lindner beim ersten Termin auf Türkei-Reise war. In der Wirtschaft hatte es zuletzt massive Kritik am Rentenpaket gegeben, weil die Beiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit 18,6 Prozent schrittweise bis 2035 auf 22,3 Prozent steigen sollen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur