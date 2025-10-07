Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Marc Bernhard: Studie belegt, Wohnungsnot wird immer schlimmer

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 08:42 durch Sanjo Babić
Marc Bernhard (2025) Bild: AfD Deutschland
Marc Bernhard (2025) Bild: AfD Deutschland

Laut einer Studie des Pestel-Instituts, ist der Wohnungsmangel deutlich gravierender als bisher angenommen und festgestellt. Die katastrophale Lage droht, sich weiter zu verschärfen.

Dazu teilt der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Bernhard, mit: „Die soziale Frage des Wohnens wächst sich unter der Merz-Regierung zu einer Katastrophe für breite Schichten der Bevölkerung aus. Und statt das Bauen von Wohnraum massiv über Kostenentlastungen beim Neubau zu fördern, versagt diese Regierung völlig. 

Merz leere Versprechungen, dass diesen Sommer die Stimmung besser würde, steht im krassen Widerspruch zur Lage am Wohnungsbau. Und der Herbst der Reformen ist sichtbar genauso ein Totalausfall wie die ganze Bundesregierung. Mit der fachfremden Genossin Hubertz und ihrem sogenannten Bauturbo wird die Wohnungsnot in Deutschland nur noch schlimmer. Wir als AfD-Bundestagsfraktion haben wirksame Lösungsvorschläge, wie man Wohnungen zum halben Preis bauen und damit dringend benötigten Wohnraum für alle schaffen kann: Wir brauchen jetzt Steuersenkungen, Bürokratieabbau und die Abwicklung des großen ideologischen Kostentreibers, des energetischen Vorschriftenwahns der Altparteien.“

Quelle: AfD Deutschland

