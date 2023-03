Der SSW sagt der Kinderarmut den Kampf an

Mit einem 9-Punkte-Plan will der SSW der Kinderarmut den Kampf erklären. Hierzu erklärt der sozialpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Christian Dirschauer: "Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales leben 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in Armut oder sind von Armut bedroht. In Schleswig-Holstein sind demnach rund 100.000 Kindern betroffen. Das ist eine Zahl, die uns wachrütteln sollte und muss!"

Dirschauer weiter: "Denn Armut bedeutet immer auch eine Minderung der Entwicklungs- und Lebenschancen. Kinder haben auf Armut keinerlei Einfluss: Sie haben sie sich nicht ausgesucht, und sie können sie auch nicht selbst beenden. Deshalb muss die Bekämpfung von Kinderarmut oberste politische Priorität haben - und auf allen staatlichen Ebenen. Wir vom SSW haben hierzu einen 9-Punkte-Plan vorgelegt, wie der Einstieg in den Kampf gegen die Kinderarmut in Schleswig-Holstein im Schulterschluss mit dem Bund und der kommunalen Ebene gelingen kann. Konkret sieht der SSW-Antrag folgende Punkte vor: • Beschleunigter Einstieg in die Kindergrundsicherung

• Einführung eines elternunabhängigen BAföG

• Ausbau von (perspektivisch kostenfreien) Betreuungsangeboten

• Kostenloser Zugang zu Bildung, Freizeit, Sport und Kultur für Kinder und Jugendliche

• Ausbau der präventiven Angebote von Erziehungshilfe

• Aufbau eines Netzwerks durch Aufbau von Präventionsketten, Kinderarmutskonferenzen, bessere Vernetzung der Akteure

• Bundesratsinitiative für eine Reform des Ehegattensplittings

• Förderangebote für Jugendfreizeiten und Familienferien weiterhin finanziell ausstatten und deutlich stärker bewerben.

• Kinderreiche Familien, Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund mitdenken und beteiligen. Der Antrag kann in voller Länge als Drucksache 20/781 unter folgendem Link aufgerufen werden: https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/00700/drucksache-20-00781.pdf Quelle: SSW