Scholz sieht Paris als "Inspiration" für deutsche Olympia-Bewerbung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Besuch in Paris deutlich gemacht, einer deutschen Bewerbung um Olympische Spiele nicht abgeneigt gegenüberzustehen. "Wie Sie wissen, ist es ja unser Plan, Olympische Spiele in Deutschland auch wieder in den Blick zu nehmen", sagte der Kanzler am Freitag.

"Insofern ist das eine große Inspiration, die wir hier gemeinsam erleben", sagte er. Den französischen "Freundinnen und Freunden" sei "ein großer Glückwunsch" auszurichten, so der Kanzler. "Was hier in Paris gelungen ist, ist wirklich großartig. Es sind tolle Spiele, die auch für die Olympischen Spiele und den Geist, der damit verbunden ist, werben."



Im Gespräch war zuletzt eine deutsche Bewerbung für Olympia 2036. Problem: Das wäre genau 100 Jahre nach den Berliner Spielen während der Nazizeit. Auch Olympia 2040 wäre eine Option. Interesse wurde aus Berlin und aus der Rhein-Ruhr-Region angemeldet. Quelle: dts Nachrichtenagentur