Dr. Rainer Balzer MdL: „GEW-Erwartungen an die nächste Landesregierung“

„Monika Steins kosmetischer Forderungskatalog ist ein eigenwilliges Sammelsurium von Richtigem und Überflüssigem.“ Mit diesen Worten kommentierte der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL den Auftritt der GEW-Chefin heute in Stuttgart.

Dr. Balzer weiter: „Die Ferienbezahlung der Referendare gäbe es längst, wenn der Landtag unsere Änderung des Beamtengesetzes angenommen hätte. Die Aufstockung der Vertretungsreserve ist richtig; dass die Lehrerplanung natürlich auch mit den Studienplätzen verbunden werden muss, auch.

Über die Bezahlung der Grundschullehrer nach A 13 kann man ebenso streiten wie über die 14 Minderungsstunden für Schulleiter. Kofinanzierte Schulsozialarbeit, den verbindlichen Ganztag und vor allem Demokratiebildung lehnen wir dagegen ab. Die hat Stein offenbar selbst nötig, denn sonst würde sie nicht von den ‚demokratischen Fraktionen‘ faseln.“

Quelle: AfD BW