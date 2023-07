AfD: Abibälle sind kein Spielplatz für Gewalt-Migranten! 7 Tage Deutschland

Für junge Leute ist es einer der wichtigsten und zumeist schönsten Abende in ihrem Leben: Der Abiball. In Berlin und in Görlitz endeten solche Abende für die Gäste kürzlich in Überfällen durch Gruppen junger arabischer Männer. Offenbar haben diese neben Freibädern, Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen jetzt eine neue Spielwiese gefunden, auf der sie ihren Aggressionen freien Lauf lassen.

Warum das eine neue Qualität der Migrantengewalt ist und was man dagegen unternehmen muss, erläutert Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher AfD-Fraktion im sächsischen Landtag und Lokalpolitiker in Görlitz. Und: An diesem Wochenende wird in Frankreich der Nationalfeiertag begangen. Allerdings haben viele Kommunen ihre Veranstaltungen bereits abgesagt – aus Angst vor Ausschreitungen, wie sie seit gut zwei Wochen auf der Tagesordnung in den Städten unseres Nachbarlandes stehen. Wir sprechen mit dem saarländischen Bundestagsabgeordneten der AfD, Dr. Christian Wirth, über die Unruhen in Frankreich, die er aus nächster Nähe erlebt, und über Parallelen zur Lage in der Bundesrepublik. Außerdem: Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einerseits vom Hitzeschutz schwadroniert und mal wieder die Gefahren für die Bürger heraufbeschwört, heckt sein Ministerium ein neues Krankenhausgesetz aus. Schon jetzt ist klar, dass viele Kliniken geschlossen werden, weil es am Geld fehlt. Die Pläne erläutert der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Martin Sichert.

Quelle: AfD Deutschland