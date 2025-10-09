Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bericht über höhere Rezept-Zuzahlungen – Debatte um Fairness und Lenkung

Bericht über höhere Rezept-Zuzahlungen – Debatte um Fairness und Lenkung

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Nach einer dts-Meldung wird geprüft, Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente anzuheben. Ziel sei es, Ausgaben im Gesundheitswesen zu dämpfen und Steuerungswirkung zu erhöhen, heißt es in dem Bericht.

Diskutiert werden überarbeitete Freigrenzen und Ausnahmen für Härtefälle. Befürworter sehen in höheren Eigenanteilen einen Anreiz zu wirtschaftlicher Verordnungsweise und mehr Generikaeinsatz. Kritiker warnen vor zusätzlicher Belastung für chronisch Kranke und Menschen mit geringem Einkommen. 

Entscheidend wird, wie Befreiungsregeln, Belastungsobergrenzen und soziale Abfederung konkret ausgestaltet werden.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tagend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige