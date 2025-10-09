Bericht über höhere Rezept-Zuzahlungen – Debatte um Fairness und Lenkung

Nach einer dts-Meldung wird geprüft, Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente anzuheben. Ziel sei es, Ausgaben im Gesundheitswesen zu dämpfen und Steuerungswirkung zu erhöhen, heißt es in dem Bericht.

Diskutiert werden überarbeitete Freigrenzen und Ausnahmen für Härtefälle. Befürworter sehen in höheren Eigenanteilen einen Anreiz zu wirtschaftlicher Verordnungsweise und mehr Generikaeinsatz. Kritiker warnen vor zusätzlicher Belastung für chronisch Kranke und Menschen mit geringem Einkommen.

Entscheidend wird, wie Befreiungsregeln, Belastungsobergrenzen und soziale Abfederung konkret ausgestaltet werden.

Quelle: ExtremNews