Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Merz (CDU) warnt: Harte Jahre stehen bevor!

Merz (CDU) warnt: Harte Jahre stehen bevor!

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, Mitte (2024)
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, Mitte (2024)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur rechnet Friedrich Merz (CDU) mit einer längeren Phase des Umbruchs und fordert breite Unterstützung für Reformen.

Merz (CDU) nennt Standortfragen, Energiepreise und Demografie als Haupttreiber. Er plädiert für konsequente Entbürokratisierung und eine Priorisierung öffentlicher Ausgaben. Gleichzeitig sollen Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung verstetigt werden.

Wirtschaftsvertreter begrüßen klare Prioritäten, Gewerkschaften warnen vor einseitigen Einschnitten. Die Debatte dreht sich um Tempo, soziale Balance und die Reihenfolge einzelner Maßnahmen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte dussel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige