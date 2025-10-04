Merz (CDU) warnt: Harte Jahre stehen bevor!

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur rechnet Friedrich Merz (CDU) mit einer längeren Phase des Umbruchs und fordert breite Unterstützung für Reformen.

Merz (CDU) nennt Standortfragen, Energiepreise und Demografie als Haupttreiber. Er plädiert für konsequente Entbürokratisierung und eine Priorisierung öffentlicher Ausgaben. Gleichzeitig sollen Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung verstetigt werden.

Wirtschaftsvertreter begrüßen klare Prioritäten, Gewerkschaften warnen vor einseitigen Einschnitten. Die Debatte dreht sich um Tempo, soziale Balance und die Reihenfolge einzelner Maßnahmen.

Quelle: ExtremNews



