Söder nicht mehr beliebtester Politiker

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder ist nicht mehr der beliebteste Politiker Deutschlands. Das berichtet der Focus unter Berufung auf die wöchentlich erhobene Umfrage des Instituts Insa.

Danach verliert Söder im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt an Zustimmung und landet mit insgesamt 148 Punkten erstmals seit Wochen wieder auf Platz zwei. Neue Nummer Eins ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die wie in der Vorwoche auf 149 Punkte kommt. Auf Platz drei liegt unverändert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der diese Woche 123 Punkte erreicht (plus drei). Im Kampf um den CDU-Vorsitz kann Norbert Röttgen etwas Boden gut machen. Der CDU-Außenexperte legt um drei Punkte auf 96 Punkte zu und belegt im Gesamtranking Platz neun direkt hinter Konkurrent Friedrich Merz, der einen Punkt auf 98 Punkte einbüßt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet rutscht mit 91 Punkten vom zehnten auf den elften Platz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur