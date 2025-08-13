Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
SPD will Vereinbarung über weiteren Umgang in der Koalition

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 07:08 durch Sanjo Babić
Bild: Rene Haffner / pixelio.de
100 Tage nach dem Start der neuen Regierung fordert SPD-Chefin Bärbel Bas eine Vereinbarung über den weiteren Umgang in der Koalition. "Wir müssen einiges klären", sagte Bas dem Nachrichtenmagazin "Politico".

"Die Menschen erwarten, dass wir vernünftig miteinander arbeiten und das Land voranbringen."

Die SPD-Vorsitzende will entsprechende Klärungen beim nächsten Koalitionsausschuss, der für September terminiert ist. "Im Moment haben natürlich viele den Eindruck, es wird doch wieder gestritten. Deshalb braucht es nach der Sommerpause eine Vereinbarung, wie wir in der Koalition wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten können", so Bas weiter.

Die Bundesarbeitsministerin warnte davor, das bisher Erreichte kleinzureden. "Wir haben in den ersten 100 Tagen einiges auf den Weg gebracht. In meinem Ressort meine ich da zum Beispiel das Rentenpaket und das Tariftreuegesetz", so Bas.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

