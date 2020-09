AfD fordert Entwicklung umweltschonender moderner Kernenergie

Laut einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sind 90 Prozent der Gebiete in Deutschland potenziell als atomare Endlagerstätte geeignet. Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Steffen Kotré, teilt dazu mit: „Die Bundesregierung hat rot-grüne Tomaten auf den Augen."

Kotré weiter: "Ein geologisches Endlager ist nicht mehr nötig. Mit moderner Kerntechnologie kann der atomare Reststoff entschärft werden. Die Menge kann mit Partitionierungs- und Transmutationsverfahren auf einen Bruchteil reduziert werden. Das ist wahrer Umweltschutz.“

Die Kosten der Endlagersuche belaufen sich auf mehrere hundert Millionen Euro pro Standort. „Die Bundesregierung verschwendet Milliarden an Steuergeld mit der unnötigen Endlagersuche. Wir fordern die Verwendung des Geldes für die Entwicklung der umweltschützenden modernen Kerntechnologie in Deutschland. Wer CO2 einsparen will, kommt an der CO2-freien Kernenergie nicht vorbei.“

Quelle: AfD Deutschland