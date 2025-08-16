Stefan Seidler (SSW): Lutz-Nachfolge gibt Chance zum Umsteuern bei der Bahn

Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler äußert sich zum heute von Verkehrsminister Schnieder bekanntgegebenen personellen Wechsel an der Spitze der Deutsche Bahn AG wie folgt: "Die DB AG kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Deshalb ist es richtig, dass Minister Schnieder jetzt bei DB AG Konsequenzen zieht und die Chance für neue Impulse schafft."

Seidler weiter: "Nicht nur bei uns im Norden wollen die Leute, dass sich bei der Bahn endlich etwas ändert. Das entnehme ich meinen Gesprächen vor Ort immer wieder. Bei der DB braucht es ein richtiges Umsteuern statt einer kleinen Kurskorrektur.

Das muss Verkehrsminister Schnieder aus meiner Sicht bei der nun anstehenden Nachfolge-Suche für DB-Chef Lutz unbedingt im Blick behalten. Wir brauchen einen effizienten und leistungsfähigen Bahn-Konzern, der aber das Gemeinwohl nicht aus dem Blick verliert und gute Mobilitätslösungen auch jenseits der großen Metropolen anbieten kann. Leider war das bei der Bahn zuletzt immer weniger der Fall. Das spüren die Leute bei uns in Schleswig-Holstein und fordern zu Recht, dass attraktive Angebote der Bahn nicht in Hamburg enden."

Quelle: SSW