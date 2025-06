Hannes Gnauck: Veteranentag ist überfälliges Zeichen der Anerkennung

Am 15. Juni 2025 wird in Deutschland erstmals ein nationaler Veteranentag begangen. Dieser Gedenktag soll künftig jährlich stattfinden und die Leistungen aktiver und ehemaliger Soldaten in das öffentliche Bewusstsein rücken.

Dazu erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck, Mitglied des Verteidigungsausschusses: "Die Einführung eines nationalen Veteranentags ist ein überfälliges Zeichen der Anerkennung für diejenigen, die in der Bundeswehr ihrem Land gedient haben. Über Jahre hinweg wurde es politisch versäumt, diesen Soldaten den Respekt entgegenzubringen, den sie verdient haben. Umso mehr begrüßen wir es, dass dieser Schritt nun endlich gegangen wird. Der Veteranentag darf aber nicht bei Symbolik stehen bleiben. Er muss Anlass sein, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Die Bundeswehr ist keine außenpolitische Interventionsarmee, sondern dient in erster Linie der Landesverteidigung und dem Schutz deutscher Interessen. Wer die Verantwortung für Soldaten ernst nimmt, muss dafür sorgen, dass ihr Einsatz klaren nationalen Zielen folgt. Dieser Tag erinnert uns auch daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Frieden zu sichern heißt, unsere Streitkräfte handlungsfähig zu halten und ihnen politisch Rückhalt zu geben. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Bundeswehr für diesen Auftrag die nötige Ausstattung, Ausbildung und politische Unterstützung erhält. Der Veteranentag muss sich zu einer festen Größe im öffentlichen Bewusstsein entwickeln und Ausdruck dauerhafter Wertschätzung sowie sicherheitspolitischer Vernunft sein." Quelle: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag (ots)