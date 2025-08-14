Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bericht: Verkehrsminister entlässt Bahn-Chef Lutz

14.08.2025
Dr. Richard Lutz (2022)
Dr. Richard Lutz (2022)

Foto: Mozamaniac
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat am Donnerstag den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz, entlassen. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Konzernkreise.

Lutz ist seit 2010 Mitglied im Bahnvorstand und steht seit seiner Nominierung durch den damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) 2017 an der Spitze des Konzerns. Er soll das Amt zunächst weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden.

Vor zwei Wochen hatte die Deutsche Bahn eine durchwachsene Halbjahresbilanz vorgestellt. Der Konzern verbuchte in den ersten sechs Monaten des Jahres Verluste in Höhe von 760 Millionen Euro. Die Verkehrsleistung stieg um knapp vier Prozent auf 41,9 Milliarden Personenkilometer, während sich die Pünktlichkeit der Fernverkehrszüge nur geringfügig auf 63,4 Prozent verbesserte.

Die Lokführergewerkschaft EVG hatte angesichts dieser Zahlen die Ablösung von Lutz gefordert; die Bahngewerkschaft EVG hatte eine öffentliche Unterstützung für Lutz vermieden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


