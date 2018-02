Nahles soll am Dienstag kommissarisch SPD-Chefin werden

Die bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles soll laut eines Berichts der "Bild am Sonntag" bereits am Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden. An diesem Tag werde das Präsidium der SPD in der Parteizentrale zusammenkommen, schreibt die Zeitung. Unterdessen ermahnte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil seine Partei, die Personaldebatten einzustellen.

"Personalfragen entscheiden wir nach dem Mitgliedervotum. Wer meint, er müsste Personaldebatten vorher anheizen und Foul spielen, der muss mit der Roten Karte rechnen", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag". CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rief die Große Koalition insgesamt zur Disziplin auf. Dobrindt sagte der "Bild am Sonntag": "Nach fünf Monaten Vorlaufphase muss die Zeit der Selbstfindung jetzt vorbei sein. Allen muss klar sein: Unser Land erwartet eine stabile Bundesregierung, die jetzt ran an die Arbeit geht. Die CSU ist dazu bereit, wir wollen die Megatrends der Zukunft mitgestalten." Quelle: dts Nachrichtenagentur

