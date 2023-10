Dr. Frömming (AfD): Hundert Milliarden für Waffen – aber für unsere Kinder ist kein Geld da!

So sehen sie aus, die Prioritäten der Ampelkoalition: Für die Rüstung wird fast über Nacht ein sogenanntes Sondervermögen von hundert Milliarden Euro aus dem Ärmel geschüttelt, während es bei der Bildung an allen Ecken und Enden fehlt. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Sanierungsstau. Und als ob das nicht reicht, werden in Turnhallen und demnächst sogar auf Schulhöfen Migranten einquartiert, während sich die Migrationskrise auch in den Klassen selbst immer stärker bemerkbar macht.

„Schulen am Limit“, lautet demnach auch ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion, um gegenzusteuern. Dr. Götz Frömming, bildungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, hält den etablierten Parteien den Spiegel vor: „Was sind Ihnen unsere Kinder eigentlich wert? Sie reden und reden, wir müssen endlich handeln!“ Quelle: AfD Deutschland