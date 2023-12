AfD-Thüringen: Welt will Kernkraft, Deutschland setzt auf’s Windrad!

22 Staaten kündigen an, eine neue und weltweite Kernkraft-Allianz auf den Weg zu bringen. Dazu gehört z.B. Frankreich, das bis zum Jahr 2050 seine Kernkraftkapazitäten verdreifachen will. Eine zuverlässige, preiswerte und naturfreundliche Energieversorgung ist damit in unserem Nachbarland sichergestellt. Dies berichtet die AfD-Fraktion Thüringen auf Telegram.

Weiter heißt es auf Telegram: "Und Deutschland? Beteiligt sich nicht an diesem Zukunftsprojekt. Stattdessen nutzte Bundeskanzler Scholz die Klimakonferenz in Dubai dafür, den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu fordern. Und verscherzt sich es erneut mit unseren Partnern. Mit dieser Regierung verliert Deutschland den Anschluss!" Quelle: AfD-Fraktion Thüringen