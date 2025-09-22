FDP-Chef Dürr fordert Zerschlagung der Bahn

FDP-Fraktionschef Christian Dürr (FDP) verlangt laut dts in den Funke-Zeitungen eine Zerschlagung der Deutschen Bahn; ohne echte Trennung von Netz und Betrieb bleibe die „Agenda“ nur teure Kosmetik.

Dürr kritisiert die Eckpunkte von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als Flickwerk. Steuerzahlergeld drohe zu versickern, wenn Strukturen unangetastet blieben. Er fordert Wettbewerb auf der Schiene durch klare Trennung.

Der Minister hatte die Strategie mitsamt Personalien vorgestellt. Befürworter sehen darin einen Neuanfang. Kritiker verlangen tiefere Schnitte. Die Debatte zeigt den Reformdruck im Konzern.

Quelle: ExtremNews



