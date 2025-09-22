Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik FDP-Chef Dürr fordert Zerschlagung der Bahn

FDP-Chef Dürr fordert Zerschlagung der Bahn

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 13:27 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

FDP-Fraktionschef Christian Dürr (FDP) verlangt laut dts in den Funke-Zeitungen eine Zerschlagung der Deutschen Bahn; ohne echte Trennung von Netz und Betrieb bleibe die „Agenda“ nur teure Kosmetik.

Dürr kritisiert die Eckpunkte von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) als Flickwerk. Steuerzahlergeld drohe zu versickern, wenn Strukturen unangetastet blieben. Er fordert Wettbewerb auf der Schiene durch klare Trennung.

Der Minister hatte die Strategie mitsamt Personalien vorgestellt. Befürworter sehen darin einen Neuanfang. Kritiker verlangen tiefere Schnitte. Die Debatte zeigt den Reformdruck im Konzern.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte jordan in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige