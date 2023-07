Petr Bystron: „Die Altparteien sind im Panik-Modus!“

Der gewählte AfD-Kandidat auf Listenplatz 2 für die Europawahl schaltet auf Angriff. „Sie alle, die Altparteien, haben ihre Wähler verraten – deswegen rennen ihnen die Wähler davon!“, ruft Petr Bystron in den Magdeburger Messesaal, wo heute die Europawahlversammlung der AfD stattfindet. Der im tschechischen Olmütz geborene Diplom-Politologe würdigte in seiner erfolgreichen Bewerbungsrede die Verdienste der AfD um die Verhinderung der Impfpflicht.

Angesichts der wachsenden Zustimmung für die AfD seien die Altparteien im „Panik-Modus“.

Bystron skizziert eine Auswahl seiner politischen Herzensanliegen: Keine Zwangszuteilung von Migranten in Europa, keine Netzzensur, keine Bargeld-Abschaffung. Letztere sieht Bystron als „Weg in die totale Überwachung“. Statt derartiger Bürger-Gängelung brauche es im EU-Parlament Jemanden, „der für die Festung Europa kämpft, der Carola Rackete in den Knast schickt!“





Quelle: AfD Deutschland