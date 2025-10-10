Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Rechtsweg umstritten – SPD pocht auf handlungsfähige Migrationspolitik

Rechtsweg umstritten – SPD pocht auf handlungsfähige Migrationspolitik

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 10:18 durch Sanjo Babić
Refugees welcome = "Flüchtlinge willkommen" - Laut UN-Flüchtlingskonvention gibt es in Deutschland keine Flüchtlinge sondern Wirtschaftseinwanderer (Symbolbild)
Refugees welcome = "Flüchtlinge willkommen" - Laut UN-Flüchtlingskonvention gibt es in Deutschland keine Flüchtlinge sondern Wirtschaftseinwanderer (Symbolbild)

Bild: Bernd Wachtmeister / pixelio.de

Wie dts berichtet, verteidigt die SPD Pläne, weitere sichere Herkunftsstaaten auch ohne Zustimmung des Bundesrats festzulegen. Ziel seien schnellere Verfahren und klare Perspektiven. Juristen diskutieren die verfassungsrechtliche Tragfähigkeit des Vorgehens, heißt es in der Meldung.

Die Sozialdemokraten verweisen auf entlastete Asylstrukturen und mehr Ressourcen für schutzbedürftige Personen. Ländervertreter warnen vor Kompetenzkonflikten und drohen mit Klagen. Verwaltungsexperten mahnen, Beschleunigung müsse rechtsfest und praxistauglich sein.

Parallel wird über Rückführungsabkommen, Integrationsangebote und Arbeitsmarktzugänge beraten. Kommunen fordern Planbarkeit und Finanzierungssicherheit. Ob das Vorhaben Bestand hat, entscheiden Parlament und gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kammer in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige