GdP ruft Fußballverbände zu mehr Einsatz gegen Rassismus auf

Vor dem Saisonstart der Fußballbundesliga am Freitag hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Verbände und Vereine aufgefordert, das "Gewaltproblem im Fußballgeschehen in den Griff zu bekommen" und mehr gegen Rassismus und Queerfeindlichkeit in den Stadien zu unternehmen.

Der Fußball müsse substanzielle Antworten auf Ausschreitungen von Fangruppierungen, Hassparolen und Angriffe gegen die Polizei, massive Gewaltvorfälle im Amateur- und Jugendbereich und auf körperliche Attacken auf Schiedsrichter geben, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Zudem müssen Verbände und Vereine intensiver gegen widerliche Diskriminierung, rassistische Beleidigungen sowie den Hass und die Hetze gegenüber Sportlern mit Migrationsgeschichte vorgehen - in den Stadien und den sozialen Medien", sagte Kopelke. "Auch Queerfeindlichkeit ist im Fußball noch immer weit verbreitet", fügte der Polizeigewerkschafter an. In Fußballstadien hätten Hetzer und Schläger absolut nichts zu suchen. "Nicht selten fehlt von Vereinsseite eine konkrete und konsequente Abgrenzung gegenüber gewaltbereiten oder politisch motivierten Fangruppierungen", bemängelte der GdP-Chef. Quelle: dts Nachrichtenagentur