Insa: AfD und SPD legen zu - Mehrheit für Schwarz-Rot

Nach dem heftigen Streit um die Asylpolitik können AfD und SPD in der Wählergunst zulegen. Im sogenannten "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, erreicht die AfD jetzt 22 Prozent, die SPD mit 17 Prozent den höchsten Wert in diesem Jahr. Das ist jeweils ein Plus von einem Prozentpunkt zur Vorwoche.

Klar stärkste Kraft bleibt die Union mit unverändert 30 Prozent. Die Grünen liegen erneut bei zwölf Prozent. Im Bundestag vertreten wäre knapp auch das BSW mit sechs Prozent (-1 zur Vorwoche). Nicht ins Parlament schaffen würden es laut Insa die FDP und die Linke mit je vier Prozent. Fünf Prozent der Befragten würden eine der sonstigen Parteien wählen (-1 Prozentpunkt). Bei diesem Ergebnis hätte eine Koalition aus Union und SPD eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag, nicht aber Schwarz-Grün. Datenbasis: 1.203 Befragte. Quelle: dts Nachrichtenagentur