Verfassungsschutz wirbt auf Instagram um neue Mitarbeiter

Per Bootstour auf der Spree wirbt der Bundesverfassungsschutz mit einem Werbeplakat in Berlin für seinen neuen Instagram-Kanal. Der Inlandsgeheimdienst will über Instagram neue Mitarbeiter akquirieren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zukünftig will das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) auf Instagram Personal rekrutieren. Der Inlandsnachrichtendienst wirbt aktuell verstärkt um junge Nachwuchskräfte, heißt es in einem Bericht der Zeitung Merkur am Dienstag. Dazu sei ein neuer Karriere-Kanal auf Instagram eingerichtet worden. Ein solarbetriebenes Boot, das in Berlin mit einem ein BfV-Werbeplakat über die Spree fahre, mache auf den Instagram-Kanal des Geheimdienstes aufmerksam. Der Präsident der Behörde Thomas Haldenwang habe erklärt, mit dem neuen Karriere-Kanal wolle man junge Menschen in den sozialen Medien erreichen. Die Behörde brauche neue Talente. Merkur zitiert Haldenwang mit den Worten: "Die Gewinnung von talentierten Nachwuchskräften ist für das Bundesamt für Verfassungsschutz von essenzieller Bedeutung." Dementsprechend sollen auf dem Instagram-Kanal des Nachrichtendienstes auch keine Pressemitteilungen oder Warnungen an die Wirtschaft veröffentlicht werden. In den Inhalten ginge es um aktuelle Stellenangebote und Bewerbungsinformationen. Bis zum Jahr 2021 habe das Bundesamt sich als Arbeitgeber mit dem Slogan "Im Verborgenen Gutes tun!" präsentiert. Seither laute der neue Slogan "Im Auftrag der Demokratie!"." Quelle: RT DE