Piratenpartei: Landesregierung erteilt Fahrscheinfrei eine Absage

Die Landesregierung in Baden-Württemberg sieht keinen Bedarf, kostenlosen ÖPNV zu fördern und verfolgt dieses Konzept nicht. [1] Die Piratenpartei kritisiert diese Einstellung und fordert kostenlosen ÖPNV, oder, wie die Piratenpartei bevorzugt sagt, fahrscheinfreien ÖPNV, als Chance einer gerechten, klima- und umweltfreundlichen Mobilität voranzutreiben.

"Mit dem Konzept eines fahrscheinfreien ÖPNVs könnten alle Menschen an der Mobilität teilhaben, gleichzeitig steigern wir den Lebensstandard in den Städten, denn fahrscheinfrei bedeutet für uns auch immer einen massiven Ausbau des ÖPNV. Die Netze müssen auf steigende Fahrgastzahlen und regelmäßigen Takt ausgelegt werden.", so Borys Sobieski, Landesvorsitzender. "Auch Klima und Umwelt wäre damit ein großer Gefallen getan. Fahrscheinfreier ÖPNV ist eine Win-Win-Situation für alle. Es ist traurig zu sehen, dass die Landesregierung diesen Weitblick nicht hat."

Fußnoten: [1] http://ots.de/TVg3Xu

Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)