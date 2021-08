Saar-Ministerpräsident: Laschet muss Regierungsteam präsentieren

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet aufgefordert, ein Team möglicher Ministerkandidaten zu präsentieren. "Wir müssen endlich zeigen, wofür die Union steht und mit wem wir neben dem Kanzlerkandidaten die Zukunft des Landes prägen wollen", sagte er der "Rheinischen Post".

Es gebe in der in der heutigen Ministerriege und in der Spitze der Bundestagsfraktion "viele fähige Köpfe", denen man Verantwortung für das Land zutraue. "Ich bin ein Fan davon, noch vor der Wahl zu sagen, wer in einem Team drin ist und wer für welche Themen steht. Ich bin sicher, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird."



Hans rief CDU und CSU zur Geschlossenheit auf. "Wir werden die Wahl nur gemeinsam gewinnen können. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, in welchem Teil der Union die meisten Fehler gemacht wurden", sagte er mit Blick auf Kritik von CSU-Chef Markus Söder am Laschet-Wahlkampf. Nach der Ära Merkel würden die Karten neu gemischt. Der Union werde nichts geschenkt: "Wir müssen jetzt kämpfen. Das ist, glaube ich, noch nicht jedem so richtig klar."

Quelle: dts Nachrichtenagentur