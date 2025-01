Habeck verspricht sinkende Strompreise

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Strompreise in der nächsten Legislaturperiode weiter senken. Der "Bild" sagte Habeck: "Ich verspreche, die Strompreise werden sinken - dafür werde ich mich vom ersten Tag an einsetzen."

Habeck ergänzte, Strom müsse sauber, sicher und bezahlbar sein. Das gelte für die Bürger, die Industrie und für die Zukunft des Planeten.



Konkret will Habeck die Netzentgelte über den Bundeshaushalt finanzieren. Die Stromsteuer solle faktisch abgeschafft werden. Außerdem sollten die Bürger stärker an den Gewinnen der Energiewende beteiligt werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur