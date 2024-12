FDP bringt Taurus-Antrag in Bundestag ein

Die FDP-Bundestagsfraktion will die schnelle Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine und bringt einen entsprechenden Antrag in den Bundestag ein. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf den Antrag.

Darin heißt es unter anderem, die Bundesregierung der Ukraine "alle benötigten Waffen und Munition ohne weitere Verzögerung und ohne Reichweitenbeschränkung zur Verfügung stellen, allen voran den Marschflugkörper Taurus". Außerdem solle die Regierung "unverzüglich mit den europäischen Partnern in Verhandlungen für ein gemeinsames und dem aktuellen Kriegsverlauf angebrachtes Unterstützungspaket treten".



Der Antrag soll am Freitag im Bundestag beraten und entschieden werden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sagte der Zeitung: "Seit Beginn des Krieges hat Olaf Scholz gesagt, er handle im Gleichschritt mit den USA, aber er bricht sein Wort. Im Bundestag gibt es eine Mehrheit für die Unterstützung der Ukraine." Quelle: dts Nachrichtenagentur