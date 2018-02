Linke bringt neuen Diesel-Untersuchungsausschuss ins Spiel

Der Skandal um Abgas-Tierversuche könnte ein parlamentarisches Nachspiel haben. "Mit jedem Skandal erhöht sich die Notwendigkeit eines neuen Untersuchungsausschusses", sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ingrid Remmers, dem "Handelsblatt". "Zurzeit stellen sich viele neue Fragen, die wir von der Autoindustrie und der Bundesregierung beantwortet haben möchten."

Für eine parlamentarische Untersuchung plädiert auch der Linken-Politiker und ehemalige Vorsitzende des Abgas-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Herbert Behrens. "Wir müssen darüber reden, ob wir nicht noch einmal einen Untersuchungsausschuss einsetzen und den Untersuchungsgegenstand erweitern", sagte der frühere Bundestagsabgeordnete. Es vergehe seit dem Dieselskandal kein Monat, in dem nicht ein neuer Skandal bekannt werde. "Die Großindustrie gibt weiter den Ton an", so Behrens. "Es hat sich nichts geändert."

Quelle: dts Nachrichtenagentur