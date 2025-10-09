Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bundestags-Anbau wird noch teurer

Bundestags-Anbau wird noch teurer

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 08:14 durch Sanjo Babić
Bibliothek (Symbolbild)
Bibliothek (Symbolbild)

Foto: Donatas Dabravolskas
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach einer Meldung der dts Nachrichtenagentur verteuert sich die Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses erneut. Als Gründe werden Preissteigerungen am Bau und zusätzliche Sicherheitsanforderungen genannt.

In Parlamentskreisen ist von Anpassungen bei Technik und Brandschutz die Rede. Die Projektsteuerung verweist auf erhöhte Materialpreise und Engpässe im Handwerk. Für die nächsten Sitzungswochen sind aktualisierte Vorlagen angekündigt. Dann soll auch klarer werden, wie sich der neue Kostenrahmen auf Terminplanung und Nutzungskonzept auswirkt.

Oppositionsabgeordnete mahnen strengere Kostenkontrolle an. Die Bauverwaltung betont den Anspruch an Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit öffentlicher Gebäude. Für die Bibliothek und die wissenschaftlichen Dienste bleibt die Erweiterung zentral, um Arbeitsflächen zu bündeln.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte runde in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige