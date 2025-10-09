Bundestags-Anbau wird noch teurer

Nach einer Meldung der dts Nachrichtenagentur verteuert sich die Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses erneut. Als Gründe werden Preissteigerungen am Bau und zusätzliche Sicherheitsanforderungen genannt.

In Parlamentskreisen ist von Anpassungen bei Technik und Brandschutz die Rede. Die Projektsteuerung verweist auf erhöhte Materialpreise und Engpässe im Handwerk. Für die nächsten Sitzungswochen sind aktualisierte Vorlagen angekündigt. Dann soll auch klarer werden, wie sich der neue Kostenrahmen auf Terminplanung und Nutzungskonzept auswirkt.

Oppositionsabgeordnete mahnen strengere Kostenkontrolle an. Die Bauverwaltung betont den Anspruch an Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit öffentlicher Gebäude. Für die Bibliothek und die wissenschaftlichen Dienste bleibt die Erweiterung zentral, um Arbeitsflächen zu bündeln.

Quelle: ExtremNews



