AfD: Kriminalstatistik: Gewalt in Deutschland nimmt deutlich zu!

Und da sage noch einer, es geht nicht aufwärts in Deutschland: In punkto Kriminalität jagt mittlerweile ein Rekord den nächsten. Gewaltdelikte, Diebstähle, Einbrüche – gut 5,6 Millionen Straftaten wurden im vergangenen Jahr registriert, das ist ein Anstieg von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Und – welche Überraschung – der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass ist ebenfalls rasant gewachsen: um 22,6 auf mittlerweile 40 Prozent! Das heißt, dass von den gut zwei Millionen ermittelten Personen fast 800.000 keine deutschen Bürger waren, sondern größtenteils Migranten. Das alles geht aus der jährlichen Kriminalitätsstatistik hervor, welche in dieser Woche veröffentlicht werden soll. Ebenfalls bemerkenswert, aber in Anbetracht der zuletzt öffentlich gewordenen Bluttaten nicht überraschend: Die Täter werden immer jünger. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist um satte 35,6 Prozent auf über 90.000 gestiegen! Bei Jugendlichen ab 14 Jahren gibt es einen Zuwachs von 7 Prozent auf knapp 190.000. Einer der häufigsten Delikte, bei denen Kinder und Jugendliche ins Fadenkreuz der Polizei geraten: Körperverletzung. Zuwachs auch bei den Messerattacken: Gegenüber dem Vorjahr sind die um 15,4 Prozent auf über 8000 Fälle gestiegen. Gerade diese brutalen Angriffe, die gern als “Einzelfälle” abgetan werden, listen wir von der AfD seit Februar auf unserer Seite www.einzelfallticker.de auf. Wir sind gespannt, ob Innenministerin Nancy Faeser (SPD) überhaupt noch eine Mine verziehen wird, wenn sie die Zahlen am Donnerstag vorstellt. Denn eindeutiger könnte der Beweis für das Scheitern ihrer Politik nicht sein. Statt wirksam Kriminalität zu bekämpfen, holt sie immer weitere potenzielle Straftäter ins Land und lässt sie sich hier austoben – zum Schaden der Bürger und zum Schaden unserer Kinder. Viele von ihnen können schon lange nicht mehr unbehelligt zur Schule gehen, werden von Altersgenossen drangsaliert, gedemütigt und mittlerweile sogar kaltblütig ermordet. Das gefährliche Spiel der Ampelregierung mit der Migration muss endlich gestoppt werden! Und das noch bevor reihenweise deutsche Pässe an die Täter verschenkt werden. Denn genau das plant die Ampel – um dann am Ende behaupten zu können, dass nur noch Deutsche Straftaten begehen." Quelle: AfD Deutschland