Sportgipfel: Ministerpräsident Laschet prüft Lockerungen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will auf einem "Sportgipfel" Erleichterungen bei den Corona-Auflagen für unterklassige Fußball-Vereine und verschiedene andere Disziplinen ausloten. Nach Informationen der WAZ kommen an diesem Freitag auf Einladung des Regierungschefs mehr als ein Dutzend Vertreter aus verschiedenen Sportarten in Düsseldorf zusammen.

"Bevor wir über Zuschauer bei der Fußball-Bundesliga entscheiden, brauchen wir ein klares Signal für den Breitensport", sagte Laschet der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Viele Amateurvereine seien finanziell unter Druck geraten. "Die vielen Ehrenamtlichen verdienen Anerkennung für ihre wichtige Arbeit und eine klare Perspektive für das Vereinsleben - durch finanzielle Hilfen und einen geeigneten rechtlichen Rahmen für den Betrieb mit Zuschauern. Dafür werden wir sorgen", kündigte Laschet an. Aktuell dürfen NRW-Vereine nur vor 300 Zuschauern spielen. Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)