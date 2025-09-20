„Geld alle – Stau vorprogrammiert!“ DIHK rechnet ab

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 20.09.2025 um 08:40 durch Sanjo Babić
Der DIHK-Präsident Peter Adrian spricht laut dts in der BILD von „Unvermögen“: Trotz Schulden und Paketen reiche das Geld für Straßen, Schienen und Wasserwege nicht – mit Folgen für 2026.

Adrian fordert Priorisierung und Verlässlichkeit, damit Planungen nicht im Jahresverlauf gestoppt werden. Für Unternehmen seien planbare Bauzeiten und erreichbare Lieferketten zentral; sonst drohten Zeitverluste, Zusatzkosten und Standortnachteile.

Seine Kritik trifft den Kern laufender Haushaltsverhandlungen: Ob und wie Verkehrsprojekte finanziert werden, entscheidet über Kapazitäten, Staus und die Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt.

Quelle: ExtremNews

