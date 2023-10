AfD: Statt Nebelkerzen von Klingbeil bis Merz: Remigration jetzt!

Nach den fulminanten AfD-Wahlsiegen und immer höheren Umfragewerten überbieten sich die Ampel-Regierung und ihre CDU-Wasserträger plötzlich mit vermeintlicher Migrationskritik. SPD-Chef Klingbeil spricht auf einmal von Abschiebungen, die CDU von Grenzkontrollen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Doch beim Blick hinter die PR-Fassade wird schnell klar: Hier soll den Bürgern nur Sand in die Augen gestreut werden, um die unkontrollierte Massenmigration geräuschlos vorantreiben zu können. So erwähnt beispielsweise die CDU in ihrem aktuellen „26-Punkte-Plan“ beiläufig, dass die Merz-Partei sich eine jährliche Asylzuwanderung von bis zu 200.000 Menschen wünscht!