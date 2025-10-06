Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Pflichtjahr-Debatte – die Zivilgesellschaft bremst

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 14:04 durch Sanjo Babić
Bild: Gerd Altmann / pixelio.de
Der Deutsche Bundesjugendring, der Sozialverband VdK und Caritas-Spitzen warnen vor einer Pflichtzeit und plädieren für stärkere Freiwilligendienste statt Zwang.

Jugend- und Wohlfahrtsverbände argumentieren, Engagement lebe von Freiwilligkeit; ein Pflichtjahr würde Freiheitsrechte beschneiden und erhebliche Umsetzungsprobleme verursachen (Infrastruktur, Personal, Finanzierung). Stattdessen fordern sie, FSJ und BFD finanziell sowie organisatorisch zu stärken und Bürokratie abzubauen.

Auch aus der Senioren- und Kirchenlandschaft kommt Gegenwind gegen Varianten eines Pflichtdienstes für Ältere; die Caritas spricht von „schwierig“, der VdK nennt entsprechende Ideen „Schnapsidee“. Die Debatte bleibt politisch aufgeladen – mit Studien, die vor sozialen Schieflagen bei Zwangsdiensten warnen. 

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
