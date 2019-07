Habeck würde Hälfte der Grünen-Prozente für Klimaschutzgesetz abgeben

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck würde für ein funktionierendes Klimaschutzgesetz die Hälfte der Zustimmungswerte der eigenen Partei abgeben. "An jedem Morgen, an dem ich sehe, dass mal wieder nichts passiert ist, beiße ich vor Wut ins Kissen", sagte Habeck den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

Er würde auf die "Hälfte der Grünen-Prozentpunkte verzichten, wenn die Bundesregierung endlich anfinge, vernünftig zu arbeiten", so der Grünen-Politiker weiter. Er erwarte, dass der Wechsel von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Bundeskabinett die Arbeit der Großen Koalition noch destabilisieren dürfte. "Der Schritt kann die Arbeit in der Koalition erschweren", so der Grünen-Chef. Seine Erfahrung sei, "dass ein Kabinett als eigene Institution zusammen arbeiten muss. Es braucht einen Geist der Gemeinsamkeit. Was nicht passieren darf, ist, dass Frau Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende ihr parteiinternes Kuddelmuddel ins Kabinett holt", sagte Habeck den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

Quelle: dts Nachrichtenagentur