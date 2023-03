AfD: Nahrungsmittel kaum noch bezahlbar – dafür kommt das Biosiegel für Insektenburger!

Während die Lebensmittelpreise explodiert sind und der Wocheneinkauf bei den Familien immer kleiner ausfällt, will uns die Ampelregierung jetzt Ekelmahlzeiten wie Insektenburger mit einem Biosiegel schmackhaft machen! Wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gegenüber dem Bundestag hat durchblicken lassen, befürworte die Bundesregierung die Unterscheidung zwischen konventionell und ökologisch erzeugten Insekten. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wobei nicht so richtig klar wird, worin der Unterschied besteht: Vermehren sich die einen im Bad hinter der Heizung und die anderen draußen auf der grünen Wiese? Und damit nicht genug: Man gehe davon aus, dass über die bislang durch die EU zugelassenen Mehlwürmer, Grillen, Heuschrecken und Schimmelkäfer hinaus weitere krabbelnde und kriechende Nahrungsergänzungen durch die EU genehmigt werden.

Man könnte das Ganze durchaus geschmacklos nennen: Brot ist um ein Viertel teurer geworden, Speiseöle um ein Drittel, Milchprodukte und Eier sogar um 36 Prozent und Zucker gar um 70 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Die Lebensmittelpreise sind mittlerweile die stärksten Inflationstreiber, mehr sogar noch als die weiter horrenden Energiekosten. Schuld an den astronomischen Summen – ein Kilogramm Tomaten kostet bis zu 15 Euro, eine einfache Salatgurke 2,50 Euro – sind aber nicht nur die Erzeugerkosten. Denn über die Mehrwertsteuer verdient der Finanzminister fleißig mit. Es gilt wie überall: Steigt der Bruttopreis, steigt auch die Steuer. Hinzu kommen auch immer häufiger Lieferengpässe: Bei einer Ifo-Umfrage gaben fast 90 Prozent der Händler an, Lücken in den Regalen zu haben. Wir von der AfD fordern deshalb schon seit über einem Jahr, diese unselige Belastung unserer Bürger abzuschaffen und die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel zu streichen!"

Quelle: AfD Deutschland