Christina Baum: Es gibt keine placebokontrollierte klinische Prüfung bei Kinderimpfstoffen

Nachdem der US-Gesundheitsminister, Robert F. Kennedy Jr., für die USA bestätigt hat, dass keine placebokontrollierten Studien bei Kinderimpfungen durchgeführt werden, ergeben sich daraus aus Sicht der AfD-Fraktion auch Folgen für Impfpflichten in Deutschland.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, teilt dazu mit: „Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland werden keine placebokontrollierten Studien bei Kinderimpfungen durchgeführt. Dies offenbart unsere Anfrage an die Bundesregierung (Arbeitsnummer 6/223).

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Wirksamkeit von Kinderimpfungen wissenschaftlich weiterhin nicht eindeutig bewiesen ist, während gleichzeitig immer Risiken von Impfnebenwirkungen bestehen. Gerade aufgrund des Anstieges der Erkrankungen bei Kindern wie ADHS, Autismus, Sprach- und Entwicklungsstörungen, Allergien oder Kinderdiabetes wäre dringend eine Kontrollstudie zum Gesundheitszustand zwischen geimpften und ungeimpften Kindern erforderlich, die über viele Jahre hinweg durchgeführt werden muss. Eine Impfpflicht für Masern lässt sich deshalb weder begründen noch ist sie zu verantworten. Wir als AfD-Bundestagsfraktion stellen uns gegen jede Impfpflicht und fordern, dass die Wahlfreiheit auch bei Kinderimpfungen gewährleistet werden muss.“

Quelle: AfD Deutschland