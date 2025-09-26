Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Union dringt auf großzügigere Hinzuverdienst-Regeln für Aktivrentner

Union dringt auf großzügigere Hinzuverdienst-Regeln für Aktivrentner

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 10:25 durch Sanjo Babić
Arbeiten bis zum Umfallen.... (Symbolbild)
Arbeiten bis zum Umfallen.... (Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die CDU wirbt für einen höheren Freibetrag bei der sogenannten Aktivrente, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel ist, den Zuverdienst im Ruhestand attraktiver zu machen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Nach Unionsangaben sollen Seniorinnen und Senioren länger im Beruf bleiben können, ohne dass der zusätzliche Lohn sofort hohe Abzüge auslöst. Genannt werden einfache Regeln, klare Obergrenzen und unbürokratische Nachweise, damit Betriebe planbar auf Erfahrung zurückgreifen. Arbeitgeber sehen darin eine Chance gegen Fachkräftemangel.

Kritik kommt von Sozialverbänden, die vor ungleichen Chancen zwischen Berufsgruppen warnen. Die Union hält dagegen, dass flexible Übergänge Anreize setzen und zugleich Rentenversicherung und Betriebe entlasten können.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte karbid in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige