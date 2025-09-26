Union dringt auf großzügigere Hinzuverdienst-Regeln für Aktivrentner

Die CDU wirbt für einen höheren Freibetrag bei der sogenannten Aktivrente, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel ist, den Zuverdienst im Ruhestand attraktiver zu machen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Nach Unionsangaben sollen Seniorinnen und Senioren länger im Beruf bleiben können, ohne dass der zusätzliche Lohn sofort hohe Abzüge auslöst. Genannt werden einfache Regeln, klare Obergrenzen und unbürokratische Nachweise, damit Betriebe planbar auf Erfahrung zurückgreifen. Arbeitgeber sehen darin eine Chance gegen Fachkräftemangel.

Kritik kommt von Sozialverbänden, die vor ungleichen Chancen zwischen Berufsgruppen warnen. Die Union hält dagegen, dass flexible Übergänge Anreize setzen und zugleich Rentenversicherung und Betriebe entlasten können.

Quelle: ExtremNews




