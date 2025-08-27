Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bundesregierung richtet Nationalen Sicherheitsrat ein

Bundesregierung richtet Nationalen Sicherheitsrat ein

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 12:40 durch Sanjo Babić
Die Bundesregierung (BReg)
Die Bundesregierung (BReg)

Von Bundesregierung.Der ursprünglich hochladende Benutzer war LSDSL in der Wikipedia auf Deutsch.Later version(s) were uploaded by Schuhpuppe in der Wikipedia auf Deutsch. - http://styleguide.bundesregierung.de/Übertragen aus de.wikipedia nach Commons.(Originaltext: extrahiert aus: [1]), Gemeinfrei, Link

Die Bundesregierung hat den Weg zur Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats freigemacht. "Über dieses Thema wird in Deutschland seit 30 Jahren diskutiert - diese Koalition hat es in vier Monaten beschlossen und heute auch auf den parlamentarischen Weg gebracht", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch nach der Kabinettssitzung im Bundesverteidigungsministerium.

Das Gremium soll demnach eine zentrale Plattform der Bundesregierung für übergreifende Fragen nationaler Sicherheit sein, an der Schnittstelle zwischen innerer, äußerer, wirtschaftlicher und digitaler Sicherheit. Sicherheit sei auch nicht einem einzigen Ressort allein zuzuordnen, so Merz. "Es betrifft uns alle und gleichzeitig ermöglicht die Einrichtung dieses Nationalen Sicherheitsrats, vorausschauende Strategiearbeit zu leisten."

Der Sicherheitsrat werde ein wichtiger Baustein für den Ansatz einer "Sicherheitspolitik aus einem Guss" sein, kündigte der Kanzler an. Darüber hinaus habe das Kabinett am Mittwoch auch das Gesetz zur Stärkung des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) auf den Weg gebracht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte enorm in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige