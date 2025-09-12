Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AfD Statement zur Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah

AfD Statement zur Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 08:30 durch Sanjo Babić
Tino Chrupalla und Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AfD Deutschland
Zur Aufhebung der Immunität des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah sowie zur Durchsuchung seiner Büro- und Privaträume teilen die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel und Tino Chrupalla, mit: „Die Aufhebung der Immunität und insbesondere die Durchsuchung der Büro- und Privaträume von Herrn Krah sind ein schwerwiegender Vorgang."

Beide weiter: "Als AfD-Fraktion erwarten wir daher einen raschen Abschluss der Ermittlungen sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse.“

Quelle: AfD Deutschland

