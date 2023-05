AfD: Der Ampel geht es nicht ums Klima, sondern um den Transfer unseres Geldes!

Angenommen, der Klimawandel findet statt. Und angenommen, der Mensch hätte einen Einfluss darauf. Und angenommen, es liege am Kohlendioxid – dann zerstört sich Deutschland gerade für eine Senkung der Erderwärmung um 0,00056 Grad selbst. Diese Rechnung macht der klimapolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Karsten Hilse, im Plenum auf. Denn die Ampelregierung will den CO²-Ausstoß mittelfristig auf Null senken.

Würde es die von den Grünen knallhart dominierte Ampelregierung ernst meinen, dann würde man sofort die deutschen Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen – denn die liefern Energie, ohne Kohlendioxid zu verursachen. Die AfD hat das sogar schon vorbereitet – mit einem Antrag an den Bundestag, dem man nur zustimmen müsse. Aber darum gehe es der Scholztruppe überhaupt nicht. Hilse: „Sie haben lediglich den Auftrag, die Interessen der Wind- und Solarbranche sowie ihrer Amerikanischen Auftraggeber zu vertreten.“ Es gehe darum, das Geld der Bürger über verschiedene Kanäle in die USA zu lenken, und das grenze an Verrat.

Bestes Beispiel: Die Übernahme des Wärmepumpen-Marktführers Viessmann an eine US-Firma. Die Abgeordneten im Bundestag ruft Hilse einmal mehr eindringlich auf: „Informieren Sie sich und bilden Sie sich mit ihrem gesunden Menschenverstand ein eigenes Bild!“





Quelle: AfD Deutschland