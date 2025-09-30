Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
FDP stellt fest, dass sich bei der "Hessebahn" eine "Perle von Pannen" weiter aufreiht

FDP stellt fest, dass sich bei der "Hessebahn" eine "Perle von Pannen" weiter aufreiht

30.09.2025 um 11:15
Hermann Hessebahn (Symbolbild)
Hermann Hessebahn (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Fertigstellung der Hermann-Hesse-Bahn in Baden-Württemberg verzögert sich erneut. Anfangs soll sie nur auf einem Teilstück fahren. Der Sprecher für den ÖPNV der FDP/DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Hans Dieter Scheerer, sieht eine Reihe von Problemen: "Bei der Hermann-Hesse-Bahn reiht sich die Perlenkette unaufhaltsam weiter auf: Der Nachschub an schlechten Nachrichten endet nicht."

Scheerer weiter: "Nun soll es eine weitere Verzögerung um mehrere Wochen bei der Inbetriebnahme geben. Ob es dann tatsächlich spätestens Ende Januar losgeht, steht in den Sternen. Ärgerlich ist auch, dass die Züge zunächst nur bis Weil der Stadt fahren. 

Ich bin ohnehin sehr gespannt, wie sich die Hermann-Hesse-Bahn in das S-Bahn-Netz einfügen wird oder ob da die nächsten Fallstricke lauern. An die erheblichen Kostensteigerungen hat man sich ja leider schon gewöhnt. Die genannten 207 Millionen Euro sind mit Sicherheit nicht das Ende. Wenn man alleine 80 Millionen Euro für den Fledermausschutz in künstlichen Tunneln ausgibt, dann kann sich da jeder seine eigenen Gedanken machen."

Quelle: FDP/DVP-Fraktion Baden-Württemberg (ots)

