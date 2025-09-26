Regulierung von Fahrdiensten: Essen prüft Mindesttarif

In Essen steht laut tagesschau.de die Entscheidung über einen Mindesttarif für Plattform-Fahrdienste an. Ziel ist mehr Fairness im Wettbewerb mit dem klassischen Taxi.

Zur Debatte stehen Untergrenzen je Fahrt, die ruinösen Wettbewerb verhindern sollen. Befürworter verweisen auf soziale Standards und Verkehrssicherheit, Kritiker warnen vor höheren Preisen und weniger Angebot.

Die Stadt verweist auf Erfahrungen aus anderen Kommunen. Das Ergebnis könnte Signalwirkung für weitere Städte im Ruhrgebiet haben.

Quelle: ExtremNews



