AfD-Chefin kritisiert Überwachungsvorhaben und digitalen Euro

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 16:51 durch Sanjo Babić
Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Dr. Alice Weidel (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Der Deutschland-Kurier zitiert Alice Weidel (AfD) mit scharfer Kritik an geplanten EU-Regelungen zu Chatkontrollen und Digital-Euro. Sie sieht Freiheitsrechte und finanzielle Selbstbestimmung in Gefahr.

Weidel warnt vor Eingriffen in private Kommunikation und vor einer möglichen Nachverfolgbarkeit von Transaktionen. Befürworter der Vorhaben verweisen auf Kriminalitätsbekämpfung und Effizienz im Zahlungsverkehr. Rechtsexperten betonen, dass konkrete Gesetzestexte und Schutzmechanismen entscheidend sind, um Grundrechte zu wahren.

Die politische Debatte dreht sich um Zweckbindung, technische Machbarkeit und unabhängige Aufsicht. Für die öffentliche Akzeptanz gilt Transparenz als Schlüsselfaktor.

Quelle: ExtremNews

